В «Ростехе» заявили о высокой эффективности бомб с УМПК, применяемых против ВСУ

Многофункциональные сверхзвуковые фронтовые самолеты-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России с помощью бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожили уже сотни украинских военных объектов. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, УМПК уже «наделали шума» и позволяют сделать из обычных свободнопадающих бомб управляемые высокоточные боеприпасы, с такими снарядами эффективность получается очень высокая.

«С помощью наших модулей к данному моменту уничтожены уже сотни украинских военных целей», — заявил Чемезов.

На прошлой неделе сообщалось, что Су-34 ударили по командному пункту и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении. На противника были сброшены фугасные управляемые бомбы — боеприпасы, которые позволяют наносить точные удары без входа в зону поражения систем противовоздушной обороны.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.