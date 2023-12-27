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Министр обороны Турции заявил об успехе спецоперации на севере Ирака

Глава минобороны Турции Гюлер заявил об успехе спецоперации на севере Ирака

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Goran Tomasevic/Reuters

Турецкая армия продолжает проводить специальную операцию в северных районах Ирака. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны Турции Яшара Гюлера сообщает газета «Известия».

Гюлер подчеркнул, что причиной начала операции стало недавнее нападение курдских вооруженных отрядов на турецких солдат, приведшее к потере 12 человек. В ответ по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака были нанесены массированные удары. Турецкий министр сообщил о поражении убежищ, укрытий, нефтяных объектов и хранилищ РПК. Также в результате ударов ликвидировано в общей сложности 56 членов вооруженных формирований курдов.

По словам Гюлера, РПК понесла значительные потери и фактически лишилась возможностей для маневра. Глава минобороны отметил, что турецкие военные операции на севере Ирака будут продолжаться вплоть до уничтожения «последнего террориста» в регионе.

Ранее Госдепартамент США призвал Турцию координировать свои действия против бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК) с Ираком, чтобы не нарушать суверенитет последнего.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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