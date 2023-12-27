Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы на Краснолиманском направлении захватили литовскую станцию РЭБ

Российские мотострелки в зоне СВО захватили переносную литовскую станцию РЭБ

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Российскими бойцами на Краснолиманском направлении был захвачен ценный трофей — переносная станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) литовского производства Sky Wiper Omni. Об этом сообщает военный корреспондент телеканала RT Игорь Жданов.

По словам журналиста, Литва передала украинской армии 50 таких станций. Они предназначены для борьбы с разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами. Главной особенностью Sky Wiper Omni, помещающейся в чемодане, является мобильность. Ее можно для прикрытия техники устанавливать, например, на танки или боевые эвакуационные машины. Станция в состоянии работать в круглосуточном режиме.

Трофей был захвачен во время штурма бойцами 348-го мотострелкового полка позиций националистического подразделения «Азов» (организация запрещена в России). Примечательно, что станция РЭБ смогла выдержать происшедшую в блиндаже детонацию боекомплекта.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа утвердил бюджет, предусматривающий повышение расходов на оборону.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами