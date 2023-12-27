Российскими бойцами на Краснолиманском направлении был захвачен ценный трофей — переносная станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) литовского производства Sky Wiper Omni. Об этом сообщает военный корреспондент телеканала RT Игорь Жданов.

По словам журналиста, Литва передала украинской армии 50 таких станций. Они предназначены для борьбы с разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами. Главной особенностью Sky Wiper Omni, помещающейся в чемодане, является мобильность. Ее можно для прикрытия техники устанавливать, например, на танки или боевые эвакуационные машины. Станция в состоянии работать в круглосуточном режиме.

Трофей был захвачен во время штурма бойцами 348-го мотострелкового полка позиций националистического подразделения «Азов» (организация запрещена в России). Примечательно, что станция РЭБ смогла выдержать происшедшую в блиндаже детонацию боекомплекта.

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