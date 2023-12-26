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Главкома ВСУ порадовал новый способ расширения численности украинских войск

Залужный одобрил пополнение рядов ВСУ с помощью электронных повесток

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Gleb Garanich/Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный поддержал рост численности украинской армии с помощью электронных повесток. Его слова передает издание «Украинская правда».

Военачальник подчеркнул, что приветствует любой способ увеличения армии Украины, в том числе посредством применения цифровых технологий.

«Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо», — отметил он.

По оценке главкома, Генеральный штаб и командование ВСУ в данном вопросе сейчас находятся скорее в роли «потребителей» новобранцев, инициатива использования диджитал повесток исходила не от них.

Незадолго до этого Залужный рассказал, что Генштаб Вооруженных сил Украины согласен с предложенными поправками о том, что в законодательстве, касающемся мобилизации, нужно оставить всего две категории годности к военной службе — «годен» и «негоден». Он также заявлял, что идти служить должны все граждане Украины.

Ранее Залужный объявил об изменении стратегии ВСУ в 2024 году.

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