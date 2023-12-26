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Израиль намерен увеличить расходы на оборону в 2024 году

Израиль намерен увеличить расходы на оборону до 8,3 млрд долларов в 2024 году

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Ohad Zwigenberg/AP

Израиль в 2024 году намерен увеличить расходы на национальную оборону а 30 миллиардов шекелей (8,3 миллиарда долларов) из-за продолжающегося конфликта с радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что дополнительные 10 миллиардов долларов будут потрачены на другие расходы, которые также связаны с военными действиями. Сообщается, что средства понадобятся для эвакуации порядка 120 тысяч человек из приграничных районов Израиля на севере и юге, а также восстановление разрушенных районов.

Ранее политолог, кандидат исторических наук Сергей Латышев заявил, что Ближний Восток подошел к опасному рубежу. Израиль, ведя боевые действия в секторе Газа и угрожая при этом «Хезболле», все еще надеется на помощь США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес удар по 200 целям в секторе Газа.

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