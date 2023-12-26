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Глава Запорожской области рассказал о проблемах ВСУ на правом берегу Днепра

Губернатор Балицкий: ВСУ столкнулись с большими проблемами в Запорожье

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Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с большими проблемами на правом берегу Днепра. Его слова приводит телеканал 360.

Он сказал, что регулярно общается с солдатами ВСУ, взятыми в плен. По словам Балицкого, информация из разных источников указывает на то, что дела у украинской армии на правом берегу обстоят плачевно.

«Сейчас за речкой большие проблемы у противника, и мы это слышим из разных источников. Когда ты разговариваешь с разными людьми, ты понимаешь, что это не идеологическая норма, которую тебе вливают в уши», — сказал он.

Балицкий также добавил, что продолжает поддерживать контакты с некоторыми людьми на другом берегу. По его словам, не все друзья России могут взять в руки оружие и пойти сопротивляться властям Украины киевскому режиму. При этом они находят другие способы помочь. Например, они «подсвечивают» цели для авиаударов.

До этого Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной 2024 года.

Глава Запорожской области также подчеркивал, что переговоры с Украиной возможны только после ее полной капитуляции.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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