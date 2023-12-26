Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении у Червоной Дибровы. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Червоной Дибровы в Луганской народной республике», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, указали в министерстве, российские солдаты нанесли поражение живой силе и технике 5-й бригады национальной гвардии, 100-й и 125-й бригад теробороны в районах Торского в Донецкой народной республике и Серебрянского лесничества.

«Потери противника составили до 195 военнослужащих», — заявили в российском Минобороны.

Кроме того, украинская армия в результате этого потеряла танк, три пикапа, артиллерийскую систему М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация», а также САУ «Гвоздика».

Также в Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы России за прошедшие сутки отбили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины близ села Вербовое в Запорожской области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.