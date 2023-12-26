ВС России отразили пять атак на Донецком направлении и освободили Марьинку

Бойцы ВС России на Донецком направлении освободили населенный пункт Марьинка и отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«<…> подразделениями «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Марьинка Донецкой народной республики», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, за сутки российские войска отразили пять атак ВСУ в районах четырех населенных пунктов в ДНР. Удары наносили авиация и артиллерия ВС РФ.

В Минобороны рассказали, что противник потерял до 205 солдат и пять пикапов. Также в ходе контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать американскую самоходку М109 Paladin, две «Акации» и одну «Гвоздику», три гаубицы и орудие Д-20.

Накануне о полном переходе Марьинки под контроль России заявил министр обороны Сергей Шойгу во время доклада президенту России Владимиру Путину. Видео этой встречи опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.