Американский канал оценил вероятность нового контрнаступления ВСУ

Новое контрнаступление украинских войск и прорыв российских линий обороны маловероятны. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на военных аналитиков.

В сообщении журналистов говорится, что в начале 2023 года были мысли и данные, что украинское контрнаступление сможет «изменить расклад» на фронте. Но этого не произошло, поэтому перспектива прорыва уже в 2024 году маловероятна, отметили аналитики.

По словам военных аналитиков, интенсивные бои могут продолжиться в следующем году, однако маловероятно, что киевские силы попытаются провести новое контрнаступление.

Телеканал сообщил, что в новом году Россия может укреплять позиции на взятых под контроль территориях.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку в ДНР. По его словам, при освобождении населенного пункта особо отличились военные 150-й дивизии.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что взятие под контроль Марьинки осложнит положение украинских войск под Угледаром.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.