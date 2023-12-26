Украине предрекли резкий отток населения из-за нового закона о мобилизации

Киев пытается поправить катастрофическую ситуацию с личным составом на линии боевого соприкосновения, однако эта попытка лишь заставит украинцев активнее бежать из страны. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучила политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер, комментируя новый законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду.

«Если почитать отзывы на документ в группах в соцсетях или на форумах, то найти позитивные отклики невозможно. Все обсуждают, как сейчас покинуть Украину. При этом, чтобы бежать за границу, потребуется в три, а то и в четыре раза больше средств, чем это было необходимо еще летом», — указала правозащитница.

По ее словам, несмотря на то, что новые меры коснуться каждого, Киев не сможет закрыть дыру в 500 тысяч человек.

Согласно законопроекту, который был представлен кабинетом министров и опубликован на сайте Верховной рады, в случае невыполнения призыва в военкомат (ТЦК — территориальный центр комплектации) граждане Украины, обязанные проходить военную службу, временно ограничатся в своих правах.

В документе перечисляются различные «временные меры», которые будут применяться в отношении уклонистов. К ним относятся запрет на выезд из страны, запрет на совершение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение права управления автомобилем или другим видом транспорта, а также получение или продление водительских прав. Помимо этого будет ограничено право распоряжаться своими финансами и ценностями. Уклонистам будет запрещено заключать договоры на получение кредитов, им отменят все льготы и привилегии, а также откажут в предоставлении государственных услуг.

Ранее стало известно, кому дадут отсрочку при мобилизации на Украине.