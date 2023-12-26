Пленный боец ВСУ рассказал о плачевной обстановке на Запорожском направлении

Попавший в плен младший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что у украинских солдат совсем нет шансов остаться в живых на Запорожском направлении в зоне проведения российской спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на этом участке фронта у украинских военнослужащих моральный дух максимально падает, да и там совсем не осталось подразделений, лишь единицы бойцов.

«Безысходность. Нет шансов на выживание. Вчера были одни, сегодня — другие», — сказал военнопленный.

Он добавил, что ВСУ на Запорожском направлении потеряли людей в результате боевых действий и дезертирства, однако командование никак этому не препятствует.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские бойцы Воздушно-десантных войск взяли в плен четырех военных ВСУ у села Вербовое на Запорожском направлении. По данным ведомства, это произошло во время одного из боев у данного населенного пункта.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.