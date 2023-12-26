Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пленный боец ВСУ рассказал о плачевной обстановке на Запорожском направлении

Пленный боец ВСУ заявил, что на Запорожском направлении выжить невозможно

close
100%
Reuters

Попавший в плен младший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что у украинских солдат совсем нет шансов остаться в живых на Запорожском направлении в зоне проведения российской спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на этом участке фронта у украинских военнослужащих моральный дух максимально падает, да и там совсем не осталось подразделений, лишь единицы бойцов.

«Безысходность. Нет шансов на выживание. Вчера были одни, сегодня — другие», — сказал военнопленный.

Он добавил, что ВСУ на Запорожском направлении потеряли людей в результате боевых действий и дезертирства, однако командование никак этому не препятствует.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские бойцы Воздушно-десантных войск взяли в плен четырех военных ВСУ у села Вербовое на Запорожском направлении. По данным ведомства, это произошло во время одного из боев у данного населенного пункта.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами