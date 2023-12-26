В ВСУ рассказали, чем нанесли удар по кораблю «Новочеркасск» в Феодосии

Украинские войска нанесли удары по десантному кораблю «Новочеркасск» в районе Феодосии дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

«Спикер ВС Юрий Игнат сообщил, что атака совершалась несколькими западными дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP», — пишет издание.

По его словам, Россия может сбивать эти ракеты, но системы ПВО удается обходить с помощью «определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения».

Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он отметил, что взрывы были слышны в районе порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки. Минобороны РФ заявило, что при ночном ударе ВСУ получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». Насколько серьезные повреждения получил корабль, в министерстве не уточнили. В ВСУ утверждают, что судно вряд ли подлежит ремонту.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.