Сержант Кирилл Шухраев, который входил в группу военнослужащих по обеспечению боевой охраны колонны, доставляющей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск в район активных боев в зоне СВО, обнаружил группу украинских военнослужащих и организовал по ним атаку. Об этом сообщает газета «Известия».

Застигнув врасплох солдат Вооруженных сил Украины, российские бойцы многих из них ликвидировали, а также боевую технику. Понеся значительные потери, противник незамедлительно покинул поле боя.

Отмечается, что действия сержанта Шухраева позволили сорвать готовящуюся в отношении российских военнослужащих диверсию и обеспечили прибытие колонны в заданный район без потерь.

В свою очередь младший сержант Дмитрий Суртаев в составе штурмовой группы вытеснял ВСУ с занимаемых позиций. Он обнаружил украинских солдат, которые готовили засаду на пути следования российских войск и сообщил командованию о ситуации. Решено было вступить в атаку, по противнику был нанесен значительный урон. В ходе боя Суртаев получил ранение, однако, отказавшись от первой помощи, продолжил битву.

Понеся невосполнимые потери, украинские военнослужащие покинули поле боя. Как отмечает газета, благодаря грамотным действиям сержанта Суртаева и слаженной боевой работе его подчиненных ВСУ и оборудованные ими позиции были уничтожены без потерь с российской стороны.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.