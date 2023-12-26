Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине сравнили отечественные и российские дроны

В Центре поддержки аэроразведки Украины признали превосходство российских БПЛА

close
100%
Depositphotos

Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что ВСУ отстают от ВС РФ в разработке технологии «роев дронов». Заявление было сделано ей в эфире телеканала «Украинская правда».

По словам Берлинской, важным значением также является близость российских конструкторов к созданию оптической системы прицеливания и навигации, которая позволяет дронам самостоятельно определять цели при помощи машинного обучения. Такая технология сделает бесполезной РЭБ-защиту, поскольку дрон станет автономным и разрыв связи с оператором не помешает ему наносить вред ВСУ.

Украинская специалистка отметила, что сейчас ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним, а также нуждаются в новых технологиях защиты от дронов.

До этого командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

По словам Федоренко, ВСУ не могут себе позволить использовать столько же FPV-дронов, сколько российская сторона — до 50 штук на одну группу (о группе какого размера идет речь — не уточняется).

Также он отметил, что российская сторона может позволить держать беспилотники в воздухе постоянно, буквально в дежурном режиме, в то время как украинская сторона использует их более точечно из-за сложности в обеспечении подзарядки дронов.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами