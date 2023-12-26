На Украине сравнили отечественные и российские дроны

Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что ВСУ отстают от ВС РФ в разработке технологии «роев дронов». Заявление было сделано ей в эфире телеканала «Украинская правда».

По словам Берлинской, важным значением также является близость российских конструкторов к созданию оптической системы прицеливания и навигации, которая позволяет дронам самостоятельно определять цели при помощи машинного обучения. Такая технология сделает бесполезной РЭБ-защиту, поскольку дрон станет автономным и разрыв связи с оператором не помешает ему наносить вред ВСУ.

Украинская специалистка отметила, что сейчас ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним, а также нуждаются в новых технологиях защиты от дронов.

До этого командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

По словам Федоренко, ВСУ не могут себе позволить использовать столько же FPV-дронов, сколько российская сторона — до 50 штук на одну группу (о группе какого размера идет речь — не уточняется).

Также он отметил, что российская сторона может позволить держать беспилотники в воздухе постоянно, буквально в дежурном режиме, в то время как украинская сторона использует их более точечно из-за сложности в обеспечении подзарядки дронов.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.