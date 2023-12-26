В Крыму произошли взрывы

Над Феодосией прозвучали громкие взрывы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Предварительной причиной взрывов названа работа средств противовоздушной обороны. Сообщается о хлопках в районе городского порта и следах дыма в небе над городом.
До этого на Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
До этого движение автомобилей на Крымском мосту перекрывали днем 25 декабря.
21 декабря Крымский мост перекрыли из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО).
7 ноября российская система ПВО уничтожила и перехватила 17 БПЛА над Черным морем. Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.
Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.