В Крыму произошли взрывы

Над Феодосией прозвучали громкие взрывы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Предварительной причиной взрывов названа работа средств противовоздушной обороны. Сообщается о хлопках в районе городского порта и следах дыма в небе над городом.

До этого на Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого движение автомобилей на Крымском мосту перекрывали днем 25 декабря.

21 декабря Крымский мост перекрыли из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

7 ноября российская система ПВО уничтожила и перехватила 17 БПЛА над Черным морем. Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.