Минобороны РФ сообщило, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно сообщению, за сутки ВСУ на данном направлении потеряли до 55 военнослужащих, три пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

25 декабря Минобороны РФ сообщало об отражении атаки ВСУ на Донецком направлении. В оборонном ведомстве сообщали, что потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, а также две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

До этого в Киеве прокомментировали большие потери на фронте. Экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов сообщил, что проблемой является плохая тактика ВСУ. Украинские войска страдают от плохой организации и не способны эффективно использовать собственное вооружение.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.