Путин прокомментировал взятие Марьинки

Президент России Владимир Путин, комментируя взятие Марьинки в Донецкой народной республики (ДНР), заявил, что взломав данный укрепрайон Вооруженные силы РФ получают возможность идти дальше. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что участники взятия Марьинки достойны получения государственных наград.

Также Путин поручил присвоить звание майора командиру батальона Трошеву, который участвовал во взятии города Марьинка.

Вечером в понедельник, 25 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил ему о том, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку в Донецкой Народной Республике.

21 декабря в Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделение российских десантников взяло под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины к северо-западу от Артемовска. До этого военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что одними из самых сложных направлений для ВСУ стали Авдеевка, Марьинка, Артемовск.

Ранее The New York Times сообщила о перехвате Россией инициативы на фронте&