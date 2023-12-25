Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин прокомментировал взятие Марьинки

Путин заявил, что после взятия Марьинки ВС РФ могут двигаться дальше

close
100%
Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

Президент России Владимир Путин, комментируя взятие Марьинки в Донецкой народной республики (ДНР), заявил, что взломав данный укрепрайон Вооруженные силы РФ получают возможность идти дальше. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что участники взятия Марьинки достойны получения государственных наград.

Также Путин поручил присвоить звание майора командиру батальона Трошеву, который участвовал во взятии города Марьинка.

Вечером в понедельник, 25 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил ему о том, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку в Донецкой Народной Республике.

21 декабря в Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделение российских десантников взяло под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины к северо-западу от Артемовска. До этого военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что одними из самых сложных направлений для ВСУ стали Авдеевка, Марьинка, Артемовск.

Ранее The New York Times сообщила о перехвате Россией инициативы на фронте&

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами