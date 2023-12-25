Шойгу объявил о взятии Марьинки

Российские войска взяли под полный контроль Марьинку в Донецкой Народной Республике, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас в ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Южная» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что взятие Марьинки позволяет эффективнее защищать Донецк от огня Вооруженных сил Украины (ВСУ). Шойгу также рассказал, что в боях особо отличились военные 150-й дивизии.

Путин в ответ попросил передать самые теплые поздравления и слова благодарности всем, кто внес свой вклад во взятие Марьинки.

10 декабря RT сообщал, что российские военные подняли флаг РФ над городом Марьинка в ДНР. Журналисты передавали, что штурмовые группы Вооруженных сил России закрепляются, усиливают позиции, а также проводят разведку ближайшей лесополосы и населенного пункта Георгиевка. Отступавшие из Марьинки подразделения противника пытались с помощью минометов и гранатометов сорвать ротацию живой силы, но безуспешно.

До этого российский боец с позывным Тишина заявлял, что ВСУ уже не могут сдерживать атаки войск РФ на Марьинском направлении.

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