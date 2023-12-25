На Украине хотят ограничить гражданские права уклонистов

Министерство обороны Украины намерено разработать систему для ограничения гражданских прав уклонистов. Об этом сообщает местное издание Klymenko Time со ссылкой на главу военного ведомства страны Рустема Умерова.

По его словам, в будущем за соответствующий законопроект должна будет проголосовать Верховная рада Украины. Однако министр дал понять, что полностью не уверен в готовности парламентариев пойти на такой шаг.

«Какие категории ограничений будут введены — это будет коллективное решение, проголосует за это Верховная рада или нет», — указал Умеров.

Он добавил, что военное ведомство планирует разработать «все правила игры». Таким образом руководство страны хочет «дать четкие ответы» всем гражданам, которые пытаются отказаться от участия в обороне государства.

24 декабря украинское издание «Общественное» опубликовало интервью Умерова, в котором он рассказал о конкуренции с другими странами за западные боеприпасы. Как сказал министр, Киеву приходится искать новые возможности для приобретения снарядов из-за возникновения конфликтов в других регионах мира.

Ранее на Украине предложили рассылать повестки на телефоны граждан.