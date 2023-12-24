Российский бойцы используют в зоне специальной военной операции трофейное оружие, которое было захвачено у украинских войск, сообщает газета «Известия».

Снайпер с позывным «Наум» продемонстрировал украинскую винтовку «Форт-301», полученную в бою еще в самом начале спецоперации. Он рассказал о технических характеристиках оружия и подчеркнул, что дальность поражения из него составляет 900 м. «Наум» отметил, что эта винтовка изначально была предназначена для борьбы с террористами, но она очень хорошо себя показала и на фронте.

Другой российский военный рассказал о об американском переносном противотанковом ракетном комплексе FGM-148 Javelin и гранатомете AT4, состоящих на вооружении армии.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие впервые смогли взять в качестве трофея американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в западном оружии нет ничего особенного.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.