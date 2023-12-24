Великобритания отправит военный корабль к берегам Гайаны

Британский военный корабль отправится к берегам Гайаны. Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам представителя министерства обороны Великобритании, патрульный корабль Trent будет направлен Лондоном в Южную Америку в знак поддержки бывшей британской колонии, которая столкнулась с территориальными претензиями Венесуэлы.

По данным газеты, Trent, вооруженный пушкой и пулеметами, используется в основном в контртеррористических учениях, а также участвует в операциях по предотвращению пиратства и контрабанды. Обычно корабль действует в Средиземном море. Экипаж Trent состоит из 65 человек. На судне также возможно разместить вертолет.

Ранее президент Венесуэлы в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о проведенных переговорах с президентом Гайаны Мохамедом Ирфааном Али касательно ситуации вокруг района Эссекибо.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует диалог президентов Венесуэлы и Гайаны и призывает избегать внешнего вмешательства.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.