В Херсоне поврежден объект инфраструктуры

Глава военной городской администрации (ВГА) Херсона Роман Мрочко сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в городе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

О каком конкретно объекте речь, не уточняется.

Воздушная тревога на подконтрольной Киеву территории Херсонской области звучит с 19:01 по мск. Также сирены слышны в Черкасской области и на территории контролируемых Киевом частей Запорожской области.

23 ноября украинские власти сообщали о разрыве газопровода в Херсоне.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.