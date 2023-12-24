Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Корабль ВМС США обстрелял летательный аппарат хуситов

Корабль ВМС США обстрелял летательный аппарат хуситов в Красном море

close
100%
US Navy/Global Look Press

В Красном море корабль ВМС США обстрелял летательный аппарат хуситов из Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя движения Мухаммеда Абделя Саляма.

Отмечается, огонь по разведывательному летательному аппарату велся из нескольких орудий. По его словам, один из снарядов взорвался возле коммерческого судна.

Ранее центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что два нефтяных танкера под флагом Норвегии и Индии были атакованы дронами в Красном море. В ведомстве рассказали, что 23 декабря две противокорабельные баллистические ракеты хуситов были выпущены по международным морским путям в южной части Красного моря из контролируемых хуситами районов Йемена.

До этого в Пентагоне заявили, что БПЛА, атаковавший 23 декабря судно у берегов Индии, был запущен из Ирана.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами