В Красном море корабль ВМС США обстрелял летательный аппарат хуситов из Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя движения Мухаммеда Абделя Саляма.

Отмечается, огонь по разведывательному летательному аппарату велся из нескольких орудий. По его словам, один из снарядов взорвался возле коммерческого судна.

Ранее центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что два нефтяных танкера под флагом Норвегии и Индии были атакованы дронами в Красном море. В ведомстве рассказали, что 23 декабря две противокорабельные баллистические ракеты хуситов были выпущены по международным морским путям в южной части Красного моря из контролируемых хуситами районов Йемена.

До этого в Пентагоне заявили, что БПЛА, атаковавший 23 декабря судно у берегов Индии, был запущен из Ирана.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.