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ВСУ за сутки потеряли до 70 бойцов на Запорожском направлении

МО России: суточные потери ВСУ на Запорожском направлении составили до 70 бойцов

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Reuters

Потери украинских войск на Запорожском направлении за последние сутки составили до 70 солдат. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило министерство обороны РФ.

В сводке подчеркивается, что за указанный промежуток времени подразделения российской группировки войск нанесли поражение бойцам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи населенных пунктов Работино и Вербовое. Аналогичная ситуация наблюдается в районе населенных пунктов Мирное и Жеребянки, рассказали в военном ведомстве.

Согласно заявлению, под удар попали 71-я егерская и 128-я горно-штурмовые бригады ВСУ. В то же время Вооруженные силы РФ нанесли удары по местам дислокации 33-й, 117-й и 118-й механизированных бригад украинских войск.

«За прошедшие сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 70 военнослужащих <...>, боевую бронированную машину, три автомобиля», — уточнили в министерстве.

Более того, российские солдаты вывели из строя одну украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ). По данным оборонного ведомства, речь идет о комплексе «Гвоздика».

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских самолета в небе над Днепропетровской областью.

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