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Путина удивила просьба Героя России передать его отряду танк

Путин удивился просьбе Героя России вместо отпуска предоставить его отряду танк

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, получившими звание Героев РФ, рассказал о просьбе одного из бойцов наградить командира его отряда и подарить им танк. Соответствующий фрагмент видеозаписи, сделанной во время мероприятия, в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Как сказал глава государства, во время награждения один из солдат обратил его внимание на заслуги своего командира. При этом в тот момент мужчина еще не знал, что Путин уже распорядился представить всех членов экипажа к наградам.

«Мужчина настоящий. <...> О товарищах боевых не забывает», — подчеркнул президент.

Также он добавил, что такое отношение к товарищам характерно только для жителей РФ. По словам главы государства, в армиях других стран вряд ли может произойти подобная ситуация.

Более того, российский лидер обратил внимание на просьбу военнослужащего передать его отряду танк. Путин подчеркнул, что во время общения с президентом боец не упомянул ни денежное вознаграждение, ни отпуск.

«Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», — отметил глава государства.

19 декабря президент РФ принял участие в заседании расширенной коллегии министерства обороны страны, после завершения которого состоялась церемония награждения отличившихся на поле боя военнослужащих. На мероприятии Путин заявил, что вся страна гордится и верит в российских солдат.

Ранее танкистов группировки войск «Запад» представили к государственным наградам за участие в боях под Купянском.

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