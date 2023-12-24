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Минобороны сообщило о поражении пусковых установок ЗРК NASAMS и Crotale-NG

Минобороны: войска РФ уничтожили ЗРК ВСУ на аэродроме Староконстантинов

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Wikimedia Commons

Российские войска поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и Crotale-NG на аэродроме в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сводке ведомства говорится, что пусковые установки этих ЗРК были уничтожены оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией на аэродроме Староконстантинов.

Кроме того, российские военные поразили авиационную технику, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр, а также живую силу и военная технику украинской армии в 127 районах, добавили в Минобороны РФ.

20 декабря в Минобороны РФ заявили, что российские вооруженные силы с начала проведения военной операции на Украине уничтожили более 16,5 тысячи автомобилей ВСУ. Было также уничтожено около 9899 беспилотников.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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