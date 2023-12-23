Турция начала операцию на севере Ирака против РПК

Министерство обороны Турции в соцсетях сообщило о проведении военной операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) после гибели двенадцати своих военнослужащих, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК погибли шесть турецких военнослужащих.

Турецкое оборонное ведомство сообщило, что в ходе столкновения с боевиками РПК в районе операции «Коготь-замок» погибли еще шестеро военнослужащих и один был ранен. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в ходе столкновения были нейтрализованы 13 террористов.

«Проводятся внезапные воздушные операции против выявленных целей», — сообщили в Минобороны.

До этого силовики провели рейды в различных провинциях Турции по задержанию лиц, причастных к деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее глава МИД РФ Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили ситуацию в Закавказье.