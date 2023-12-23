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В европейской разведке считают, что Россия может напасть на Европу

Bild: Россия может попытаться атаковать Европу зимой 2024/25 года

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В разведывательной службе одной из европейских стран считают, что Россия может напасть на Европу зимой 2024/25 года. Об этом сообщает Bild.

Источник издания предположил, что удар может быть нанесен в момент, когда США окажутся «без лидера», и смогут прийти на помощь европейским государствам не сразу.

Речь идет о периоде между уходом с должности нынешнего президента США в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его преемника в январе 2025 года.

По словам неназванного сотрудника разведки, в Кремле надеются, что бывший президент Дональд Трамп вновь займет Белый дом, так как при нем «может произойти всё, что угодно».

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что между Западом и Россией начинается новая «холодная война».

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал к перевооружению Европы на фоне растущих угроз.

Ранее разведчик раскрыл планы США развязать новую войну.

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