Минобороны РФ сообщило, что российские войска на Херсонском направлении ликвидировали до 100 украинских военных за сутки.

Согласно сообщению ведомства, в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации также были уничтожены три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Минобороны РФ сообщало, что экипажи самолетов Су-25 штурмовой авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации смогли поразить некоторые опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

22 декабря оборонное ведомство передавало, что украинская армия за неделю потеряла на Херсонском направлении до 510 военнослужащих.

В министерстве указали, что на Херсонском направлении российские военные смогли отразить все попытки высадки диверсионных групп ВСУ на островах и левом берегу Днепра. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах Тягинки и Белозерки в Херсонской области.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.