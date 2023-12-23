В еще одном городе Украины произошли взрывы

Взрывы произошли утром 23 декабря в городе Кропивницком (ранее — Кировоград) Кировоградской области Украины. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.



В настоящее время в Кировоградской области объявлена воздушная тревога.

Информация от официальных властей пока не приводится.

Чуть ранее стало известно, что серия взрывов произошла в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. В этом регионе так же была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 23 декабря в подконтрольных Украине районах Херсонской области произошли взрывы во время воздушной тревоги.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.