Войска группировки «Центр» Вооруженных сил России отразили атаку украинских военных на западной окраине Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении в зоне проведения российской спецоперации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук в ролике, опубликованном пресс-службой Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По его словам, военнослужащие мотострелкового полка при поддержке артиллерии отразили атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Кроме того, оперативно-тактические и боевые самолеты группировки «Центр» нанесли удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, районам скопления военнослужащих, огневых средств и шести опорным пунктам ВСУ у населенных пунктов Серебрянка и Червона Диброва.

Российские артиллеристы ударили по 150 целям противника, а в контрбатарейной борьбе подавили около 30 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

По данным Минобороны РФ, на этом направлении украинские войска потеряли до 190 солдат, боевую машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Caesar и Д-30.

Некоторое время назад в Минобороны РФ сообщили, что экипажи самолетов Су-25 штурмовой авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации смогли поразить опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении.

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