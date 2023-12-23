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В Польше призвали перевести оборонную промышленность Евросоюза в кризисный режим

МИД Польши призвал перевести оборонную промышленность ЕС в «режим кризиса»

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PAP/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что оборонная промышленность Евросоюза продолжает работать в режиме мирного времени, и ее нужно перевести в «режим кризиса». Его слова на пресс-конференции в Киеве передает РИА Новости.

«Мы как новое польское правительство еще не ознакомились полностью с тем, что у нас есть на складах, и производственными мощностями, но мне кажется, что, это мое первое впечатление, что в Польше, как и во всей Европе, экономики, особенно военная промышленность, по-прежнему работают в режиме мирного времени, а нам нужно повысить их возможности до режима периода кризиса», — сказал Сикорский.

Министр также указал на необходимость создать новые консорциумы и предприятия, чтобы как можно скорее начать поставлять на Украину снаряды, пушки, транспортные средства и стрелковые боеприпасы.

До этого бывший командующий многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток», польский генерал-лейтенант Богуслав Самол заявил, что Украина не справится с военным потенциалом России без поддержки стран Запада.

Президент Чехии Петр Павел также заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время летнего контрнаступления не смогли выполнить поставленные перед ними задачи и понесли большие потери.

По словам Павела, украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. На передовой больше нет существенного продвижения, зато имеются большие потери в людях и технике. Одной из основных причин неудач ВСУ президент Чехии посчитал недостаточную поставку Западом вооружений и оборудования Киеву.

Ранее в издании Focus назвали ежедневные потери ВСУ.

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