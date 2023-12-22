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В Бердянске дрон-камикадзе упал на крышу жилого дома и не сдетонировал

ТАСС: в Бердянске дрон-камикадзе упал на крышу жилого дома и не сдетонировал

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Shutterstock

Оперативные службы Запорожской области сообщили о падении сбитого дрона-камикадзе на крышу частного жилого дома в Бердянске. Сообщение передает ТАСС.

Уточняется, что жители соседних домов были эвакуированы до обезвреживания взрывного устройства. Беспилотник после падения не детонировал. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, саперы и следственно-оперативная группа.

До этого руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два дрона, принадлежавшие Вооруженным силам Украины (ВСУ), на подлете к городу Бердянску в Запорожской области.

Как он отметил, всего для удара по населенному пункту украинские военные использовали три беспилотника. При этом два летательных аппарата самолетного типа были ликвидированы в небе, а еще один дрон упал на территории частного сектора.

По словам Рогова, в результате падения беспилотник взорвался. Из-за этого один из стоящих рядом жилых домов получил повреждения, подчеркнул председатель общественного движения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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