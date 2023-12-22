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В ВСУ прокомментировали инцидент с раздачей повесток с помощью скорой

ВСУ: в Одессе женщина попросила припугнуть мужа мобилизацией с помощью скорой

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Evgeniy Maloletka/AP

Оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг» выступило с утверждением, что сотрудники одесского военкомата не принимали участие в поимке военнообязанного с помощью машины скорой помощи. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) командования.

«Несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющего боевую задачу на востоке Украины, «напугать мобилизацией» своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества», — сказано в сообщении.

Речь идет об инциденте, о котором накануне писало украинское издание «Страна». По информации издания, в Одессе представители военкомата пытались силой забрать мужчину призывного возраста, «запаковав» его в машину скорой помощи. Им помешала спутница несостоявшегося солдата, отбившая его у военкомов.

До этого украинские власти активизировали набор военнослужащих в ряды ВСУ. Во Львове началась «мягкая мобилизация»: сотрудники военкоматов ходят по улицам и «ловят» мужчин призывного возраста, чтобы рассказать им о плюсах службы по контракту. Кроме того, в Киеве, Одессе и Кривом Роге прошли рейды, в ходе которых повестки вручали прямо в кафе и даже спортзалах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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