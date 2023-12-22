New York Times сообщила о перехвате Россией инициативы на поле фронте

Россия армия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине. Об этом пишет The New York Times.

В материале говорится о том, что России за последние несколько недель удалось взять под свой контроль новые территории.

«Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут и Марьинка, также являются еще одним свидетельством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя», — говорится в тексте.

10 декабря командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают наступательные действия по всему фронту. По его словам, оперативная ситуация на Восточном направлении остается сложной.

22 декабря на Украине заявили о смене тактики ВС России на Авдеевском направлении.

Ранее стало известно, что Залужный в целом поддержал готовящийся законопроект о мобилизации.