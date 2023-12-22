Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

New York Times сообщила о перехвате Россией инициативы на поле фронте

NYT: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ

Россия армия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине. Об этом пишет The New York Times.

В материале говорится о том, что России за последние несколько недель удалось взять под свой контроль новые территории.

«Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут и Марьинка, также являются еще одним свидетельством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя», — говорится в тексте.

10 декабря командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают наступательные действия по всему фронту. По его словам, оперативная ситуация на Восточном направлении остается сложной.

22 декабря на Украине заявили о смене тактики ВС России на Авдеевском направлении.

Ранее стало известно, что Залужный в целом поддержал готовящийся законопроект о мобилизации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами