Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»

Актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Матвеев умер в 75 лет

close
100%
Большой театр кукол

Актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Борис Матвеев умер в 75 лет. Об этом сообщили в Большом театре кукол, где Матвеев работал в последние годы, передает KP.RU.

«Одержимый театром кукол, огромный профессионал и мастер своего дела, он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру», — говорится в некрологе артиста.

До Большого театра кукол актер играл в Челябинском и Рижском ТЮЗе, Ленкоме, театре кукол Якутии, Астраханском театре кукол и театре «Бродячая собачка».

Актер снимался в 24 фильмах, а также в сериалах «Ментовские войны-3», «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

До этого участница седьмого сезона шоу «Пацанки» Янголенко была найдена мертвой. Предварительно установлено, что смерть наступила из-за употребления алкоголя с галлюциногенными грибами.

В январе на девушку заводили уголовное дело за кражу гитары и телефона.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин посмотрел сериал «Слово пацана».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами