Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»

Актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Борис Матвеев умер в 75 лет. Об этом сообщили в Большом театре кукол, где Матвеев работал в последние годы, передает KP.RU.

«Одержимый театром кукол, огромный профессионал и мастер своего дела, он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру», — говорится в некрологе артиста.

До Большого театра кукол актер играл в Челябинском и Рижском ТЮЗе, Ленкоме, театре кукол Якутии, Астраханском театре кукол и театре «Бродячая собачка».

Актер снимался в 24 фильмах, а также в сериалах «Ментовские войны-3», «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

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