На Украине сообщили подробности законопроекта о мобилизации с правками Залужного

На Украине внесли корректировки в законопроект о мобилизации с учетом критики главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом заявила одна из авторов законопроекта о мобилизации, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее информации, проект будет предоставлять право на отсрочку, на освобождение от воинской службы родителям трех и более детей, инвалидам 1-й и 2-й групп, опекунам недееспособного человека с инвалидностью 1-й и 2-й групп, беременным женщинам и женщинам, находящимся в декрете, а также гражданам, чьи близкие исчезли без вести во время «антитеррористической операции» в 2014 году и специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Помимо того, отсрочка без основания для освобождения обещана соискателям последовательного высшего образования моложе 30 лет, лицам с ученым званием, педагогам, трудящихся по полной ставке. Законопроект освобождает от мобилизации бывших в плену, генералов, отслуживших три года во время военного положения, а также гражданам 18–24 лет, подписавшим с Министерством обороны короткий контракт в период мобилизации.

Согласно документу, на Украине предлагается заменить срочную военную службу общевойсковой подготовкой до трех месяцев для всех соискателей от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях.

Накануне Безуглая сообщила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в целом поддержал готовящийся законопроект о мобилизации.

Ранее большинство жителей Украины высказались против отставки Залужного.