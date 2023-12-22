Экс-сотрудник ЦРУ сообщил, что США с 2014 года готовили и тренировали ГУР МО Украины

Соединенные Штаты Америки с 2014 года готовили и формировали Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на экс-сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Марка Полимеропулоса.

«Это основная структура, которую разведывательное сообщество США тренировало на протяжении многих лет <...> Это наше детище», — рассказал Полимеропулос.

Он добавил, что благодаря тренировкам ГУР стало по-настоящему эффективной структурой.

В октябре издание The Washington Post писало, что ГУР Украины причастно к десяткам пусков беспилотных летательных аппаратов, в том числе в Москве.

Издание в статье сообщило о том, что российскую журналистку Дарью Дугину взорвала Служба безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что к этой и другим операциям СБУ в тесном сотрудничестве с ЦРУ готовилась почти 10 лет, с момента присоединения Крыма к России.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, какова эффективность мобилизованных на Украине.