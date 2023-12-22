В США оценили уверенность Путина в успехе ВС России

Президент России Владимир Путин уверен в успехе Вооруженных сил России, при сохранении текущих тенденций на поле боя Украина может потерять Одессу и Харьков. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Есть причина, почему он [Путин] такой уверенный. Он видит, что у Украины в военном плане нет никаких шансов, а Россия обладает всеми шансами на победу», — заявил подполковник.

22 декабря стало известно, что в НАТО ищут способы для увеличения помощи Украине. Генсек альянса Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу проверить, может ли украинское государство получить больше военной техники посредством внесения изменений в действующие соглашения с третьими странами.

Незадолго до того министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой украинского военного ведомства Рустемом Умеровым, обсудив укрепление военного потенциала Украины.

Ранее на Украине заявили о смене тактики ВС России на Авдеевском направлении.