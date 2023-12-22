Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские войска отразили десять атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны РФ сообщило об отражении 10 атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Подразделения российской группировки войск «Восток» в течение недели отразили десять атак Вооруженных силы Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации министерства, ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области.

В военном ведомстве указали, что ВСУ потеряли за неделю на данном направлении более 670 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

Утром 22 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские десантники взяли под свой контроль один из опорных пунктов ВСУ под Артемовском. Объект находится к северо-западу от населенного пункта, пояснили в ведомстве.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами