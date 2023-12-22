Российские войска отразили десять атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

Подразделения российской группировки войск «Восток» в течение недели отразили десять атак Вооруженных силы Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации министерства, ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области.

В военном ведомстве указали, что ВСУ потеряли за неделю на данном направлении более 670 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

Утром 22 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские десантники взяли под свой контроль один из опорных пунктов ВСУ под Артемовском. Объект находится к северо-западу от населенного пункта, пояснили в ведомстве.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.