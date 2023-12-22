ХАМАС потратил $1 млн на строительство шахт и тоннелей в Газе в 2022 году

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в 2022 году ХАМАС потратил $1 млн на строительство шахт и тоннелей в Газе. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Такая сумма значилась в отчете на имя командира бригады ХАМАС в Хана-Юнисе о расходах на 2022 год.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что операция Хан-Юнисе на юге Газа сопровождается реализацией плана ведения обстрелов «Огненный пояс».

До этого NYT писало, что ЦАХАЛ сбрасывал бомбы на так называемые «зоны безопасности» в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее Байден призвал Израиль «аккуратнее» воевать в секторе Газа.