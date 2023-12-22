Военный эксперт пояснил, почему Киев не может купить российское оружие за рубежом

Украинские власти могли пытаться купить российскую военную технику за рубежом, однако реэкспорт такого оружия запрещен контрактными обязательствами перед РФ. Об этом РИА Новости рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

«Страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен, либо, если такие планы будут, они должны быть согласованы с российской стороной», — сказал Коротченко.

Нарушения подобного порядка случаются, но нечасто. Например, Болгария в нарушение своих обязательств поставляла Киеву российское оружие, зарекомендовав себя ненадежным партнером.

22 декабря генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что Россия сорвала Украине закупку истребителей за рубежом. В пример он привел случай, когда его страна договорилась о поставках истребителей «на другом конце планеты», однако продавец в итоге расторгнул сделку, вероятно, под российским влиянием.

8 декабря в парламенте Болгарии произошла стычка из-за поставки Киеву списанных БТР.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал объем помощи Украине в 2024 году.