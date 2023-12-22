На Украине заявили о смене тактики ВС России на Авдеевском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации изменили тактику на Авдеевском направлении. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на назначенного украинскими властями начальника городской военной администрации (ГВА) Авдеевки Виталия Барабаша.

По его словам, российская армия стала действовать точечно, выбрав три приоритетных направления, куда в большом количестве направляется техника и пехота. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с возросшим давлением, указал чиновник.

«Действительно, сложно. Действительно, очень горячо», — сказал Барабаш, комментируя ситуацию в Авдеевке для ВСУ.

10 декабря командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают наступательные действия по всему фронту. По его словам, оперативная ситуация на Восточном направлении остается сложной.

Россия планирует вести военные действия на Украине вплоть до 2026 года и взять города Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом написало издание Bild. Насколько достоверна публикация в немецкой газете, на какой срок планируют военные кампании и чего ожидать от ВСУ в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.