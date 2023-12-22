В США хотят восстановить аэродром, с которого началась бомбардировка Хиросимы

Военно-воздушные силы США планируют возобновить использование старого аэродрома, расположенного на тихоокеанском острове Тиниан. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского генерала Кеннета Вильсбаха.

Как подчеркивается в материале, в августе 1945 года с данного аэродрома начались бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки с применением атомных бомб. При этом, по словам командующего ВВС США в составе тихоокеанского регионального войскового оперативно-стратегического объединения армии страны, в будущем упомянутая база вновь может стать «обширным» военным объектом.

Вильсбах пояснил, что это произойдет после завершения работ по освобождению аэродрома от растений. Американская база превратилась в настоящие джунгли после того, как последние подразделения ВВС США покинули объект в 1946 году.

«США планируют вернуть в строй аэродром на тихоокеанском острове, с которого начались атомные бомбардировки Японии, поскольку они пытаются расширить возможности своего базирования в случае каких-либо военных действий с Китаем», — уточнили авторы публикации.

Генерал добавил, что «значительный прогресс» в этом вопросе можно будет увидеть уже в ближайшие несколько месяцев. Тем не менее официальных заявлений по поводу возобновления работы аэродрома на острове Тиниан пока не было, отметили журналисты.

Указанный остров является частью Содружества Северных Марианских островов, американской территории в Тихом океане. Он расположен примерно в шести тыс. км от Гавайских островов и имеет площадь 39 квадратных миль.

Ранее в сенате США пригрозили Китаю «адскими санкциями» из-за ситуации вокруг Тайваня.