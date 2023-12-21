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Командование казачьей лисичанской бригады заявило об успехах в боевых действиях

Казаки из бригады имени Платова усилили давление на противника

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Телеграм-канал Атаман

Казаки из шестой казачьей лисичанской бригады имени Платова с каждым днем наращивают давление на врага на Северском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Атаман».

Командование подразделения заявляет, что «противник из последних сил держится на своих позициях».

В сообщении говорится, что каждые сутки бойцы ВСУ теряют в сражениях с казаками «до взвода личного состава».

«Вся их техника уже уничтожена. В распоряжении ВСУ остаются только дроны, которые казаки ежедневно сбивают десятками. Скоро и «птичек» у них совсем не останется», — отмечает автор поста.

Ранее сообщалось, что российские казаки начали наступление на Северском направлении.

«Умелыми действиями казаков сбито пять FPV-дронов и два мультикоптера «Баба Яга». Уничтожение БПЛА особенно важно, так как это «глаза» противника. Без них украинцы гораздо хуже видят передвижения наших ребят. А, соответственно, казаки могут идти вперед значительнее быстрее и с минимальными потерями», — писал Telegram-канал «Атаман».

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