На Украине пообещали определиться по вопросу призыва еще полумиллиона человек

Украинские власти в скором времени придут к выводу по вопросу мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины еще 500 тысяч человек. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, чьи слова приводит локальное информагентство УНИАН.

«В ближайшее время власти страны намерены найти ответ», — цитирует чиновника агентство.

По словам Данилова, вопрос дополнительной мобилизации еще полумиллиона украинцев поднимался на четырех минувших совещаниях ставки верховного главнокомандующего ВСУ, дискуссии выдались непростые.

Секретарь СНБО подтвердил, что генеральный штаб украинской армии и министерство обороны страны предлагают свое видение дополнительного призыва, но финальное решение примет Верховная рада, которая одобрит или отклонит данную инициативу.

«Озвученная цифра действительно необходима», — констатировал он.

Накануне газета The Wall Street Journal писала, что, по мнению украинских военных, стране не избежать всеобщей мобилизации.

Ранее в Британии оценили трудности Украины при мобилизации новобранцев.