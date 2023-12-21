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На Украине опровергли данные о планах мобилизации проживающих за границей граждан

KT: в МО Украины опровергли данные о планах мобилизации живущих за границей

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Gleb Garanich/Reuters

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о якобы планах государства мобилизовать граждан, проживающих за границей. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Ранее немецкая газета Welt писала, что министр обороны Украины Рустем Умеров рассчитывает призвать на военную службу мужчин в возрасте 25-60 лет, проживающих в Германии и других странах.

Издание отмечало, что Умеров дал понять, что на неявку в военкоматы будут санкции. При этом сообщалось о планах мобилизовать дополнительно от 450 000 до 500 000 военнослужащих.

В Минобороны Украины подчеркнули, что механизмы призыва украинских граждан из-за рубежа в настоящее время не обсуждаются.

Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк заявил, что СМИ Германии сместили акценты при пересказывании слов Умерова, и, в действительности же он говорил о необходимости убеждать граждан в важности защиты своей страны.

Ранее президент Зеленский выступил против мобилизации женщин.

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