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Герасимов назвал основную задачу ВС РФ в 2023 году

Герасимов: основной целью ВС РФ в 2023 году стало отражение контрнаступления ВСУ

Основной задачей ВС РФ в 2023 году стало отражение контрнаступления украинской армии. Об этом в ходе брифинга для иностранных атташе сообщил глава Генштаба Валерий Герасимов.

По его словам, ВСУ планировали разгромить российские группировки и лишить ВС РФ сухопутного коридора в Крым. Он отметил, что украинские бригады подготовил Запад. Герасимов также рассказал, что украинцы планировали блокировать Мелитополь, после чего выйти к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом, но этот план провалился.

Глава Генштаба заявил, что за полгода ВСУ потеряли около 160 тысяч военных.

21 декабря Герасимов заявил, что контрнаступление Украины на фронте провалилось.

Также сегодня он сообщил, что с момента начала специальной военной операции около 1,5 тыс. важных военных объектов Вооруженных сил Украины российские военные уничтожили с помощью оружия большой дальности.

Кроме того, Герасимов заявил, что НАТО наращивает присутствие в Арктике и инфраструктуру у границ России.

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал Герасимову не спешить со взятием населенного пункта Крынки в Херсонской области под контроль.

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