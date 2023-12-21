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В ХАМАС назвали условия для осуществления сделки по заложникам

Глава ХАМАС Синвар: сделка по заложникам возможна только после прекращения огня

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Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Глава палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил посредникам, что сделка по заложникам возможна только по формуле «всех на всех» и после прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил израильский телеканал Makan 33 со ссылкой на египетские источники.

Как передает телеканал, Синвар отметил, что палестинские группировки не будут вести переговоры по заложникам до полного прекращения огня.

До этого израильский арабоязычный телеканал Makan 33 сообщал, что Израиль готов к двухнедельному перемирию в секторе Газа в обмен на освобождение десятков заложников, захваченных боевиками движения ХАМАС 7 октября.

При этом ранее газета Wall Street Journal писала, что ХАМАС отверг предложение израильской стороны о прекращении огня на одну неделю в обмен на освобождение удерживаемых лиц.

По данным Makan 33, стороны все еще далеки от достижения взаимопонимания. Канал также сообщал, что ХАМАС не согласился принять предложение Израиля по освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных.

Ранее Израиль сделал предложение ХАМАС по приостановке боев.

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