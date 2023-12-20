Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении составили до 110 военнослужащих, были уничтожены два пикапа и две самоходные артиллерийские установки «Акация». Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что на этом направлении российские военные группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли удар по живой силе противника в районах населенных пунктов Елизаветовка, Владимировка и Новомихайловка Донецкой народной республики.

«Нанесено огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — подчеркнули в Минобороны.

Накануне стало известно, что российскими военными были уничтожены три боевые бронированные машины ВСУ, два автомобиля, гаубица «Мста-С» и орудие Д-20.

Вооруженные силы (ВС) России регулярно используют тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» в ходе военной операции. В ноябре с их помощью военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали опорный пункт ВСУ.

18 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли удар по командно-наблюдательному пункту национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.